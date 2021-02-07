Загитова объявила об участии в «Ледниковом периоде» в качестве спортсмена

Алина Загитова сообщила, что появится в следующем сезоне «Ледникового периода» в качестве участника. Таким образом, олимпийская чемпионка Пхенчхана будет кататься в паре с какой-либо знаменитостью не из сферы спорта.

«Я буду выступать на юбилее Алексея Мишина, а потом в шоу «Ледниковый период» — в роли спортсмена», — сказала Загитова на итоговой пресс-конференции Кубка Первого канала, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах.



«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.