Медведева рассказала о новом осложнении из-за коронавируса

Капитан команды «Время первых», занявшей второе место на Кубке первого канала по фигурному катанию, Евгения Медведева рассказала на итоговой пресс-конференции о состоянии своего здоровья и дальнейших планах.

«Сейчас передо мной стоит задача очередного восстановления после очередного осложнения из-за коронавируса. Насколько быстро будет идти восстановление, никто не знает. Я не в самом лучшем состоянии здоровья.

Возможно, я перенервничала на турнире и стала не очень хорошо чувствовать себя сегодня. Что касается того, где фанаты смогут увидеть меня в дальнейшем, то из запланированного уже точно подтверждено шоу, которое проводит Этери Георгиевна Тутберидзе, и это единственное, о чем я могу сейчас сказать».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.