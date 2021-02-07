Медведева резко ответила на вопрос о том, почему не подписана на Загитову

Капитан команды «Время первых», занявшей второе место на Кубке первого канала, Евгения Медведева резко отреагировала на вопрос о том, планирует ли она снова подписаться на Алину Загитову в Instagram.

«А вы на меня подписаны?» — спросила она журналиста, задавшего этот вопрос.

Получив ответ «Да», фигуристка заявила: «А я на вас нет».

«То есть это ваш выбор?» — уточнили у Медведевой.

«Да», — подтвердила спортсменка.



Изначально этот вопрос был задан также Загитовой, однако она ничего не сказала.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.