Боец Виталий Минаков высказался о победе Александра Волкова над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184.
Напомним, россиянин выиграл во втором раунде.
«Саша сейчас на подъеме, уверенно движется вперед. Раньше можно было увидеть неуверенность в его глазах, но сейчас ее не видно. Он созрел для титульного поединка и завоевания пояса», — сказал Минаков.
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Боец Минаков высказался о победе Волкова над Оверимом
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Боец Виталий Минаков высказался о победе Александра Волкова над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184.
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