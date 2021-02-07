Боец Минаков высказался о победе Волкова над Оверимом

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Астон ВиллаАрсенал
1:0
закончен
Ньюкасл ЮнайтедСаутгемптон
3:2
закончен
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
ФулхэмВест Хэм Юнайтед
0:0
закончен
Манчестер ЮнайтедЭвертон
3:3
закончен
Италия / Серия А
АталантаТорино
3:3
закончен
СассуолоСпеция
1:2
закончен
ЮвентусРома
2:0
закончен
ДженоаНаполи
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
АугсбургВольфсбург
0:2
закончен
МайнцУнион
1:0
закончен
Шальке-04РБ Лейпциг
0:3
закончен
ФрайбургБоруссия Д
2:1
закончен
БайерШтутгарт
5:2
закончен
Боруссия МКёльн
1:2
закончен
Франция / Лига 1
ЛорьянРеймс
1:0
закончен
ЛионСтрасбург
3:0
закончен
ЛансРенн
0:0
закончен
Испания / Примера
ЛевантеГранада
2:2
закончен
УэскаРеал Мадрид
1:2
закончен
ЭльчеВильярреал
2:2
закончен
СевильяХетафе
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
1:3
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
5:1
закончен
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
2:1 (Б)
закончен
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
6:4
закончен
Бокс/ММА / UFC Fight Night 184
Алистар Оверим (Нидерланды) — Александр Волков (Россия)
закончен
Фигурное катание /
Команда Загитовой опередила команду Медведевой в короткой программе
закончен
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
2:0
закончен
ВулверхэмптонЛестер Сити
0:0
закончен
ЛиверпульМанчестер Сити
1:4
закончен
Шеффилд ЮнайтедЧелси
1:1
2 тайм
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
1:1
закончен
УдинезеВерона
2:0
закончен
МиланКротоне
4:0
закончен
ПармаБолонья
0:3
закончен
ЛациоКальяри
0:0
1 тайм
Франция / Лига 1
БрестБордо
2:1
закончен
Сент-ЭтьенМетц
1:0
закончен
НимМонако
3:4
закончен
НиццаАнже
3:0
закончен
МонпельеДижон
4:2
закончен
НантЛилль
0:2
закончен
МарсельПСЖ
0:2
1 тайм
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
4:1
закончен
Атлетик БВаленсия
1:1
закончен
ОсасунаЭйбар
2:1
закончен
БетисБарселона
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
1:3
закончен
АрминияВердер
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
4:0
закончен
Металлург МгБарыс
3:2
закончен
ТракторЦСКА
2:3 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарВитязь
4:5
закончен
АвангардНефтехимик
4:2
закончен
ХК СочиДинамо Мн
3:4
закончен
СеверстальДинамо М
2:5
закончен
СКАЙокерит
3:2
закончен
Динамо РСпартак
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
4:7
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
1:0
1 период
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
0:0
1 период
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
0:0
1 период
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
2:2
1 период
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
102:107
закончен
Автодор УНИКС
97:110
закончен
Цмоки-Минск Зенит
73:99
закончен
Зелёна-Гура Нижний Новгород
93:97 (ОТ)
закончен
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Произвольная программа
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
23:00
Испания / Примера
Атлетико МСельта
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
19:00
Развернуть

Спортивные новости

Боец Минаков высказался о победе Волкова над Оверимом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Боец Виталий Минаков высказался о победе Александра Волкова над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC Fight Night 184.

Напомним, россиянин выиграл во втором раунде.

«Саша сейчас на подъеме, уверенно движется вперед. Раньше можно было увидеть неуверенность в его глазах, но сейчас ее не видно. Он созрел для титульного поединка и завоевания пояса», — сказал Минаков.

Ранее Волков высказался о победе над Оверимом.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.