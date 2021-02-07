Губерниев — норвежскому журналисту: а на коленях я должен ползать?

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил норвежскому журналисту Эстену Сэтеру, который призвал его извиниться за слова в адрес биатлониста Тарьея Бе, передает «Чемпионат.com».

Напомним, Бе сказал, что россияне должны извиниться за прошлые допинговые нарушения. Губерниев выразил недоумение, отметив, что не понимает, кто должен извиниться.

«Я хочу спросить у этого дурачка, как мне перед Бе извиниться? Ползать на коленях? Облизать крепления? Поцеловать снег? Может, Сэтер в меня влюбился? Я хочу это понять», — сказал Губерниев.

Ранее Сэтер призвал Губерниева извиниться за слова в адрес Бе.