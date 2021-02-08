Глейхенгауз: на данный момент Валиева показала свой максимум

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз высказался о прокате Камилы Валиевой на Кубке Первого канала, который завершился в Москве. Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, 14-летняя чемпионка мира среди юниоров продемонстрировала на арене «Мегаспорт» свой максимум на данный момент.

«Безусловно, я доволен. Мы первый раз пошли в произвольной на тройной аксель, и он удался. Как и все остальные элементы», — сказал Жулин.

«Постаралась покататься также, как на тренировке», — заявила Валиева.

Ранее Александр Жулин поделился впечатлениями от Кубка Первого канала по фигурному катанию.