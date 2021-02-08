Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стаал, Дживани Смит, Робби Фаббри и Владислав Наместников, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды единственный гол на счету Александр Веннберг.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии Флайерз».