«Монако» — о Головине: король голов

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» опубликовала в Twitter пост про полузащитника Александра Головина, оформившего хет-трик в матче чемпионата Франции против «Нима».
«Король голов Головин» — гласит комментарий к фотографии 24-летнего россиянина.
Напомним, что после седьмой победы подряд монегаски набрали 48 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о давлении после ухода из донецкого «Шахтера» со стороны украинских поклонников футбола.
�� �������� �������� �������������� ��— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) February 7, 2021
3' ⚽️ 12' ⚽️ 62' ⚽️ pic.twitter.com/d1FzeIlqW4