«Монако» — о Головине: король голов

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» опубликовала в Twitter пост про полузащитника Александра Головина, оформившего хет-трик в матче чемпионата Франции против «Нима».

«Король голов Головин» — гласит комментарий к фотографии 24-летнего россиянина.

Напомним, что после седьмой победы подряд монегаски набрали 48 очков и закрепились на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее защитник московского «Динамо» Иван Ордец рассказал о давлении после ухода из донецкого «Шахтера» со стороны украинских поклонников футбола.