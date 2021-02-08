«Каролина» в гостях обыграла «Коламбус» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча прошла в Коламбусе на арене «Нэшнуайд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брок Макгинн, Уоррен Фогель, Бретт Песс, Винсент Трошек, Джордан Стаал и Дуги Хэмилтон.

У проигравшей команды отличились Райли Нэш, Ник Фолиньо, Макс Доми и Патрик Лайне, оформивший дубль.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии Флайерз».