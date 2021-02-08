ЦСКА отреагировал на хет-трик полузащитника «Монако» Головина

Московский ЦСКА отреагировал на хет-трик полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» в рамках 24-го тура чемпионата Франции. Соответствующий пост армейцы опубликовали в Twitter.

«Из Катлана с любовью», — прокомментировала фото 24-летнего россиянина медиа-служба красно-синих.

Напомним, что Головин — воспитанник академии ЦСКА. В 2016 году под руководством Леонида Слуцкого Головин выиграл Чемпионат России.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не восторгаться хет-триком Александра Головина .