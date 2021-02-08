Касаткина вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Великобритании Кэти Бутлер в первом круге Australian Open — 2021.

Встреча, которая прошла в Мельбурне на арене «Мельбурн Парк», продлилась 1 час 12 минут и завершилась уверенной победой 23-летней спортсменки: 6:1, 6:4.

71-я ракетка мира сделала две подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла 74% мячей с первой подачи.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев отпраздновал победу сборной России на турнире ATP Cup в стиле любимого футболиста.