ЦСКА согласовал трансфер Рондона

ЦСКА согласовал трансфер бывшего нападающего сборной Венесуэлы Соломона Рондона. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний южноамериканец в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Если оно будет удачным, то Рондон подпишет контракт с армейцами.

Напомним, что в данный момент Рондон выступает за китайский «Далянь». Его трудовое соглашение с азиатской командой заключено до конца 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий екатеринбургского «Урала» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак».