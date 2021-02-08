Вице-президент «Монако»: Головин вытащил игру с «Нимом»

Вице-президент «Монако» Олег Петров высказался о хет-трике российского полузащитника Александра Головина в ворота «Нима» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 24-летний хавбек остался недоволен тем, как складывалась игра.

«Головин вытащил эту игру! Забил три гола, боролся до конца. Я поздравлял команду в раздевалке, вижу — он сидит расстроенный. Недоволен тем, как складывался матч. Должны были побеждать без такой нервотрепки.

Другой бы в такой ситуации светился бы от счастья, а он не отделяет себя от команды, молодец», — сказал Петров.

Ранее Олег Артемов, агент Александра Головина, прокомментировал хет-трик своего клиента в ворота «Нима».