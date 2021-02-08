Мостовой оценил игру Головина в матче против «Нима»

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал хет-трик футболиста «Монако» Александра Головина в матче Лиги 1 против «Нима».

Напомним, «Монако» победил со счетом 4:3.

«Головина рано называть царем. Ему еще 24 года, вот 30 будет — можно будет. К такому титулу приходят с годами. Карьера у него только запускается. Радостно, что наш российский футболист на ведущих ролях в «Монако», — передает слова Мостового «Чемпионат.com».



Ранее Дмитрий Губерниев призвал не восторгаться хет-триком Головина.