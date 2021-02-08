Глава МОК: благодаря политической нейтральности Олимпиада позволяет объединять людей

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о политической нейтральности Игр, передает РИА «Новости».

«По случаю 40-летия Олимпиады в Москве хотел бы от всей души поздравить с важной вехой. Остались воспоминания горечи, потому что Игры прошли в условиях политического бойкота», — сказал Бах.



Также Бах отметил, что Игры должны оставаться политически нейтральными, только благодаря этой нейтральности Олимпиада позволяет объединять людей по всему миру.

Ранее Олимпиаду-2022 призвали бойкотировать из-за нарушений прав человека в Китае .