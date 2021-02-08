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Спортивные новости

Третьяк высказался о вариантах гимна сборной России на ЧМ-2021

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о вариантах гимна национальной команды на чемпионате мира 2021 года.

«Катюша» — прекрасная песня, но есть и отличные спортивные песни: «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей». Наша команда уже выступала под олимпийским гимном, есть еще официальный гимн Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ)», — цитирует Третьяка РИА «Новости».

Функционер добавил, что решение по гимну будет принято в марте.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что «Катюша» будет звучать вместо гимна России на ЧМ-2021 по хоккею.

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