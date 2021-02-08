Лига Хабиба планирует провести турнир в США

Лига Eagle Fighting Championship (EFC), принадлежащая чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову, может провести турнир в США. Об этом заявил глава российской организации Шамиль Завуров.

«У нас большие планы, и если получится, зайдем и в США, и в Европу. До конца года у нас очень плотный график, много боев. К тому же после пандемии тяжело где-то что-то проводить. Но как только все уляжется, выйдем и на американский рынок тоже», — цитирует Завурова ТАСС.

Нурмагомедов выкупил промоушен Gorilla Fighting Championship в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила $1 млн.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на убийство экс-главы дагестанского села.