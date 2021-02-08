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Спортивные новости

Федерация фигурного катания ответила на критику Медведевой

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о критике двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая заявила, что ей не понравился формат жеребьевки Кубка Первого канала.

Ранее спортсменка сообщила, что капитаны команд должны были выбирать фигуристов по принципу жеребьевки, однако в итоге спортсмены были распределены по коллективам по принципу драфта.

«С точки зрения Федерации, нам все равно, что это — драфт или жеребьевка. Каждый спортсменов выбирал себе сам. Обсуждение этого вопроса не сильно интересно. Он меньше всего нас интересовал.

Должна была быть создана напряженная соревновательная ситуация. Именно командная», — цитирует Когана «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что Медведева не признала поражение от команды Загитовой.

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