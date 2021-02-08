Суд оставил без движения заявление о банкротстве «Тамбова»

Арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения заявление о банкротстве клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов». Об этом говорится в постановлении суда.

Ранее ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала исковое заявление о признании клуба банкротом. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

«Арбитражный суд определил: заявление Ассоциации «Футбольный клуб «Тамбов» Тамбовской области» оставить без движения», - говорится заявлении.

Заявление осталось без движения, так как руководство «Тамбова» не представило доказательства возникновения у него права на обращение с соответствующем заявлением. Также клуб предложил суду своего конкурсного управляющего, что запрещено законом.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон.