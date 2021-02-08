Матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» может пройти в Варшаве

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и лондонским «Челси» пройдет в Варшаве, сообщает журналист Танкреди Палмери в Twitter.

Матч должен был состояться в испанской столице 23 февраля, однако из-за ограничения поездок между двумя странами встреча была перенесена.

Журналист отметил, что первый матч 1/16 финала Лиги Европы между лиссабонской «Бенфикой» и лондонским «Арсеналом» пройдет в Риме, а встреча «Реал Сосьедада» и «Манчестер Юнайтед» была перенесена из Сан-Себастьяна в Турин.

Ранее стала известна новая информация о возможном месте проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем».