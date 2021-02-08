Футболиста ударило током при попытке взобраться на крышу вагона

Защитник молодежной команды «Вероны» Андреа Грезеле попал в реанимацию после неудачной попытки взобрался на крышу вагона, сообщает L'Arena.

По информации издания, игрок перелез через забор у железной дороги и залез на крышу вагона, где его ударило током. Футболист упал с четырехметровой высоты и был госпитализирован с переломом позвонка, внутричерепной гематомой и ожогом руки. В настоящее время он находится в реанимации.

«Мы с тобой, твоими близкими и с теми, кто, как и мы, любят тебя. Держись, Андреа!» — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что 16-летний хоккеист умер после падения с турника.