Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем скончался в возрасте 83 лет, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Канадский форвард выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз». Бэкстрем шесть раз становился победителем финала плей-офф НХЛ в составе канадской команды. Также он принял участие в шести Матчах звезд лиги.

Всего Бэкстрем провел 1032 матча в НХЛ, в которых забросил 278 шайб и отдал 361 результативную передачу.

Ранее умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Джордж Армстронг.