Оценена стоимость третьего боя между Тайсоном и Холифилдом

Владелец промоушена AMC Fight Nights Амир Мурадов оценил стоимость боя между бывшими боксерами Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

По мнению функционера, поединок был бы интересен зрителям.

«Мы звонили, разговаривали, был детальный и предметный разговор. Мы готовы для этого боя предоставить площадку, у нас были свои интересы. Этот бой стоит минимум $30 млн, мы уже даже рассматривали площадку», — цитирует Мурадова ТАСС.

Первый поединок между боксерами прошел в 1996 году. Тогда победу одержал Холифилд. Спустя год во время боя-реванша Тайсон откусил сопернику кусок уха. Бой был остановлен, а виновника инцидента дисквалифицировали и оштрафовали на $3 млн.

Ранее Холифилд рассказал о подготовке к бою с Тайсоном.