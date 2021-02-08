Объявлены три звезды недели в НХЛ

Форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Нападающий принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. Действия хоккеиста помогли команде одержать три победы.

Вторым стал форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн. В активе американца два гола и пять передач в трех встречах.

Третьей звездой недели признан защитник «Монреаль Канадиенс» Джефф Питри, набравший 6 (4+2) очка.

Ранее сообщалось, что НХЛ может рассмотреть вариант приостановки сезона.