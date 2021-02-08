Бузова посетила академию Плющенко

Певица Ольга Бузова посетила академию двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

Телеведущая опубликовала в Instagram фотографии с экс-спортсменом, его супругой и продюсером Яной Рудковской, а также с их сыном Александром.

«Понедельник начался с приятных встреч и новых планов. В гостях у Рудковской и Плющенко обсудили новый проект. Люблю», — подписала публикацию Бузова.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва оценила выступление Бузовой на шоу «Ледниковый период».