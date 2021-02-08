Форвард «Вашингтон» Кузнецов перенес коронавирус

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подтвердил, что перенес коранавирус.

«Это определенно не смешно. Дни были непростыми. Я понимаю людей, у которых были симптомы, у кого их не было, в любом случае. Просто дни становятся тяжелыми, понимаете?» — приводит слова Кузнецова журналист Том Гулитти в Twitter.

Хоккеист отметил, что сейчас у него хорошее самочувствие и он может тренироваться.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Кузнецов принял участие в четырех матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов заразился коронавирусом.