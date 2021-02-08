Дубль Левандовски вывел «Баварию» в финал клубного чемпионата мира

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над каирским «Аль-Ахли» в матче 1/2 финала клубного чемпионата мира.

Встреча, прошедшая в Аль-Райане, завершилась со счетом 2:0 в пользу победителя Лиги чемпионов. В составе немецкого клуба дубль оформил Роберт Левандовски.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В финале турнира «Бавария» встретится с мексиканским «Тигресом». Матч пройдет 11 февраля. Начало — 21.00 мск.

Ранее сообщалось, что «Бавария» увеличила отрыв в Бундеслиге до десяти очков.

Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

«Аль-Ахли» (Каир, Египет) — «Бавария» (Мюнхен, Германия) — 0:2

Голы: 0:1 — Левандовски, 17; 0:2 — Левандовски, 86.