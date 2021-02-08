Хабиб считает Порье достойным пояса чемпиона UFC в легком весе

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурВест Бромвич Альбион
2:0
закончен
ВулверхэмптонЛестер Сити
0:0
закончен
ЛиверпульМанчестер Сити
1:4
закончен
Шеффилд ЮнайтедЧелси
1:2
закончен
Италия / Серия А
БеневентоСампдория
1:1
закончен
УдинезеВерона
2:0
закончен
МиланКротоне
4:0
закончен
ПармаБолонья
0:3
закончен
ЛациоКальяри
1:0
закончен
Франция / Лига 1
БрестБордо
2:1
закончен
Сент-ЭтьенМетц
1:0
закончен
НимМонако
3:4
закончен
НиццаАнже
3:0
закончен
МонпельеДижон
4:2
закончен
НантЛилль
0:2
закончен
МарсельПСЖ
0:2
закончен
Испания / Примера
Реал СосьедадКадис
4:1
закончен
Атлетик БВаленсия
1:1
закончен
ОсасунаЭйбар
2:1
закончен
БетисБарселона
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
1:3
закончен
АрминияВердер
перенесен
КХЛ / регулярный чемпионат
Салават ЮлаевАмур
4:0
закончен
Металлург МгБарыс
3:2
закончен
ТракторЦСКА
2:3 (Б)
закончен
Куньлунь Ред СтарВитязь
4:5
закончен
АвангардНефтехимик
4:2
закончен
ХК СочиДинамо Мн
3:4
закончен
СеверстальДинамо М
2:5
закончен
СКАЙокерит
3:2
закончен
Динамо РСпартак
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
4:7
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
5:6
закончен
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
1:4
закончен
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
1:2 (ОТ)
закончен
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
перенесен
Миннесота УайлдАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсЛос-Анджелес Кингз
4:3
закончен
Единая лига ВТБ
ЦСКА Калев
102:107
закончен
Автодор УНИКС
97:110
закончен
Цмоки-Минск Зенит
73:99
закончен
Зелёна-Гура Нижний Новгород
93:97 (ОТ)
закончен
Фигурное катание / Кубок Первого канала по фигурному катанию
Произвольная программа
закончен
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Бавария
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
2:0
закончен
Испания / Примера
Атлетико МСельта
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
03:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
04:00
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
90:92
закончен
Кубок Англии
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
22:30
Кубок Италии
ЮвентусИнтер М
22:45
Испания / Примера
Реал МадридХетафе
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
АвангардДинамо Р
19:00
ЙокеритСеверсталь
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
06:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
06:00
Единая лига ВТБ
Парма Калев
17:30
Развернуть

Спортивные новости

Хабиб считает Порье достойным пояса чемпиона UFC в легком весе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об американском спортсмене Дастине Порье, передает «Матч ТВ».

24 января Порье провел поединок против ирландского бойца Конора Макгрегора на турнире UFC в Абу-Даби. Поединок завершился досрочно, когда амеркианский спортсмен отправил своего соперника в нокаут.

«Я считаю, что сейчас Порье заслуживает быть чемпионом. Вы посмотрите, с кем он бился, все топовые бойцы, в будущем они, возможно, все войдут в зал славы», — заявил Нурмагомедов.

В активе 32-летнего Порье 27 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось, что Хабиб рассказал о бое своей мечты.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.