Медведева рассказала о проблемах с весом после болезни

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о проблемах с весом после перенесенной болезни.

Осенью 2020 года фигуристка достаточно сильно болела — сначала у Медведевой были серьезные проблемы со спиной, а потом она заболела коронавирусной инфекцией, которая поразила ее легкие.

«Друзья, не переживайте за меня, я кушаю нормально. Просто оно [вес] куда-то девается постоянно. Я очень сильно похудела после болезни, поскольку болела довольно тяжело», — поделилась фигуристка в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что Трусова поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала.