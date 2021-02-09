«Атлетико» упустил победу над «Сельтой» в матче Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» упустил победу над «Сельтой» в 22-м туре чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыла команда из Виго, отличился Санти Мина на 13-й минуте. На 45-й минуте «Атлетико» сравнял счет благодаря голу Луиса Суареса, который позднее на 50-й минуте оформил дубль.

На 89-й минуте Факундо Феррейра сравнял счет.

По итогам поединка «Атлетико» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 51 очко. «Сельта» идет десятой, набрав 26 баллов.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Челси» может пройти в Варшаве.

Чемпионат Испании. 22-й тур

«Атлетико» — «Сельта» — 2:2

Голы: 0:1 — Мина, 13; 1:1 — Суарес, 45; 2:1 — Суарес, 50; 2:2 — Феррейра, 89.