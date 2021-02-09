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Спортивные новости

Выведенный из состава «Далласа» Худобин проспал тренировку

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Антон Худобин объяснил причину своего опоздания на тренировку, передает пресс-служба команды.

7 февраля появилась информация, согласно которой вратарь был выведен из состава «Далласа» из-за того, что опоздал на тренировку. Худобин объяснил это тем, что проспал будильник из-за того, что неважно спал ночью.

«Боунс спросил, что случилось. Я ответил, что не очень здорово спал всю ночь и не услышал будильник. Я признался ему, мы хорошо поговорили. Я сказал, что больше такого не произойдет», — поделился Худобин.

В прошлом сезоне голкипер дошел вместе с командой до финала Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что вратаря «Далласа» Худобина вывели из состава после опоздания на тренировку.

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