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Спортивные новости

Суарес побил рекорд Роналду

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Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Сельты».

Встреча завершилась со счетом 2:2. На счету Суареса теперь 16 забитых мячей в 17 матчах за мадридскую команду, куда он перешел в летнее трансферное окно из «Барселоны».

Таким образом, Суарес всех забил 16 мячей в дебютном сезоне за новый клуб в XXI веке. До этого рекорд принадлежал португальскому нападающему Криштиану Роналду, который в сезоне-2009/10 оформил 15 голов в 17 матчах за «Реал».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» упустил победу над «Сельтой» в матче Ла Лиги.

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