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Спортивные новости

«Коламбус» одолел «Каролину» благодаря голевому пасу Гаврикова

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«Коламбус Блю Джекетс» »Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Коламбуса».

Российский хоккеист «Блю Джекетс» Владислав Гавриков принял участие в третьей шайбе своей команды, отдав голевую передачу.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матчи трех команд из-за коронавируса.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2
1:0 — Харрингтон (Стенлунд, Тексье), 18:24;
1:1 — Нидеррайтер, 26:19;
2:1 — Аткинсон (буллит), 30:38;
2:2 — Макгинн (Фёгеле, Мартинук), 32:46;
3:2 — Рослович (Гавриков, Джонс), 55:24.

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