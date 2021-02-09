Василевский назван первой российской звездой недели в НХЛ

Русскоязычная версия сайтаРусскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявила трех звезд недели среди российских хоккеистов.

Первой звездой был признан голкипер «Тампы-Бэй Лайтринг» Андрей Василевский. Он провел три встречи, в которых команда одержала победу, и пропустил всего четыре шайбы. Таким образом. «Тампа» возглавила Центральный дивизион НХЛ.

Вторым стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который в двух матчах забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач. Замкнул тройку лидеров форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, набравший пять очков в трех играх.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матчи трех команд из-за коронавируса.