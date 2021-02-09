Семенович ответила на хамское заявление Быстрова по поводу ее груди

Популярная певица и ведущая Анна Семенович резко ответила на хамское заявление бывшего игрока сборной России Владимира Быстрова.

Экс-футболист, комментируя карьеру Семенович в фигурном катании, заявил следующее: «Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи». Бывшая спортсменка в долгу не осталась, опубликовав ответ в Instagram.

«Владимир Быстров, не хамите! Я с вами не знакома, чтоб вы на всю страну давали мне такие советы», — заявила она.

Подписчики Семенович поддержали. В ее защиту выступил также бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо Дмитрий Носов, который предложил «надрать уши» Быстрову.

Ранее сообщалось, что Губерниев посоветовал Быстрову и Семенович сменить пол.