Наставник «Атлетико» назвал справедливым результат с «Сельтой»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 22-го утра чемпионата Испании против «Сельты», передает Marca.

Встреча завершилась со счетом 2:2, причем второй мяч подопечные Симеоне пропустили на 89-й минуте поединка.

«Ничья – справедливый результат. Мы не заслуживали гола в первом тайме, а они не заслуживали ничью по итогам второго. В последних матчах нам забивают немало голов», — заявил Симеоне.

По итогам поединка «Атлетико» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 51 очко. «Сельта» идет десятой, набрав 26 баллов.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» упустил победу над «Сельтой» в матче Ла Лиги.