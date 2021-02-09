Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о сильных болях в губах.

Медведева приняла участие в Кубке первого канала, где выступила в роли капитана команды. Ее фигуристы проиграли команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая также на турнире была в роли капитана.

«Непонятно, что у меня с губами! Я не знаю! Видимо, я так долго кричала и орала в тимбоксе, что у меня так все потрескалось и обветрилось. Дико болят! Даже не знаю, что с этим делать. Говорят, что витаминов не хватает, но вроде все пью. Не знаю!» — поделилась спортсменка в прямом эфире в Instagram.

Ранее сообщалось, что Медведева резко ответила на вопрос о своей команде на Кубке Первого канала.