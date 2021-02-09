Рублев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче первого круга российский спортсмен одолел представителя Германии Янника Ханфмана.

Встреча, которая длилась 1 час 42 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Стоит отметить, что несколько дней назад сборная России в составе Рублева и Даниила Медведева выиграла ATP Cup, обыграв в финале национальную команду Италии.

Ранее сообщалось, что Карацев вышел во второй круг Australian Open.