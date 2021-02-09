Варламов стал первой звездой дерби между «Айлендерс» и «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась победой «Айлендерс» со со счетом 2:0. Варламов оформил шат-аут, отравил 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан форвард «островитян» Мэтт Мартин, забивший гол и отдавший голевую передачу. Тройку лучших замкнул еще один нападающий «Айлендерс» Кэйси Цизикас

Ранее сообщалось, что шат-аут Варламова принес «Айлендерс» победу над «Рейнджерс».