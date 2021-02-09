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Спортивные новости

Передача Сергачева помогла «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «молний».

Российский хоккеист «Тампы» Михаил Сергачев отдал голевую передачу. Стоит отметить, что один из лидеров команды Никита Кучеров пропускает регулярный чемпионат из-за перенесенной операции.

Ранее сообщалось, что «Коламбус» одолел «Каролину» благодаря голевому пасу Гаврикова.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл Предаторз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 1:4
0:1 — Чирелли (Киллорн, Чернак), 09:07;
0:2 — Чирелли (Сергачёв, Марун), 33:02;
1:2 — Фаббро (Дюшейн), 51:08;
1:3 — Коулман, 58:22;
1:4 — Стэмкос, 59:58.

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