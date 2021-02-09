Защитник «Спартака» оценил шансы команды на чемпионство

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов оценил шансы команды на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне, передает «Спорт-Экспресс».

Говоря о шансах команды, игрок вспомнил матч 19-го тура чемпионата России, когда «Спартак» со счетом 3:1 проиграл петербургскому «Зениту».

«Думаю, еще поборемся за титул. Но, конечно, матч в Питере был ужасным. Мы сыграли просто отвратительно — это было деклассирование», — заявил футболист.

По итогам 19-ти туров национального первенства красно-белые идут на третьем месте, имея в активе 35 очков. Лидирует «Зенит», набравший 41 балл.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по переходу Промеса.