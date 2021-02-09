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Спортивные новости

Первая ракетка России сыграет во втором круге Australian Open

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Первая ракетка России Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В матче первого круга российская спортсменка переиграла представительницу Италии Мартину Тревизан.

Встреча, которая длилась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

За выход в третий раунд Александрова поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Сайсай и Барборой Крейчиковой из Чехии.

Ранее сообщалось, что Кузнецова пробилась во второй круг Australian Open.

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