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Спортивные новости

Глава РФС поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате страны.

Функционер заявил, что лимит влияет на выступление российских команд в еврокубках, однако он призвал не переоценивать его.

«Есть и другие факторы и драйверы, которые, на мой взгляд, способны помочь нашему клубному футболу выступать лучше на международной арене и в Европе», — цитирует Дюкова «Матч ТВ».

По мнению главы РФС, при действующих ограничения растет уровень легионеров, которые переходят в российские клубы. Также он отметил, что уровень футболистов можно повысить, пересмотрев тренировочный процесс. Дюков добавил, что необходимо критически посмотреть на стилистические особенности российского футбола.

Функционер заявил, что в ведущих чемпионатах Европы растет интенсивность футбола.

«Если посмотреть статистику той же Английской премьер-лиги, то за десять лет они не стали бегать больше — они пробегают тот же километраж, но выросло количество спринтов, количество ускорений, количество тактико-технических действий, количество передач», — сказал Дюков.

Согласно действующему лимиту на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), клуб имеет право заявить до восьми иностранных игроков.

Ранее Дюков заявил о доверии к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

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