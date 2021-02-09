Японский министр осудила сексистские высказывания главы оргкомитета Игр

Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Японии Сэйко Хасимото раскритиковала главу оргкомитета Игр-2020 Есиро Мори за высказывания о женщинах.

Во время заседания комитета функционер заявил, что увеличение числа женщин в спортивных организациях приводит к тому, что собрания проходят гораздо дольше, так как каждая женщина считает необходимым что-то сказать. Слова Мори вызвали волну критики в Японии и за ее пределами. Он публично извинился за свои высказывания и объяснил, что таким образом он пытался выразить сомнения насчет того, насколько оправданно намерение во что бы то ни стало увеличить число женщин в совете директоров национального олимпийского комитета Японии.

Глава ведомства заявила, что подобных высказываний от главы оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио быть не должно.

«Он должен дать исчерпывающие объяснения и приложить усилия, чтобы Игры в Токио заслуживали доверие. Что касается того, уйдет он с этого поста или нет, то этот вопрос должен решать совет директоров оргкомитета и попечительский совет», — приводит слова Хасимото телеканал NHK.

Также министр раскритиковала генерального секретаря своей партии Тосихиро Никаи, который, комментируя отказ 390 волонтеров Игр от участия в работе в знак протеста против слов Мори, заявил, что не считает ситуацию проблемой, так как можно набрать новых.

Ранее Олимпийский комитет Японии осудил сексистские высказывания главы оргкомитета Игр.