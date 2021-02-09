Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Бавария
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
2:0
закончен
Испания / Примера
Атлетико МСельта
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
0:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
3:1
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
90:92
закончен
Кубок Англии
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
22:30
Кубок Италии
ЮвентусИнтер М
22:45
Испания / Примера
Реал МадридХетафе
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
АвангардДинамо Р
19:00
ЙокеритСеверсталь
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
06:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
06:00
Единая лига ВТБ
Парма Калев
17:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:30
Единая лига ВТБ
Енисей ЦСКА
15:30
УНИКС Зенит
18:45
Развернуть

Спортивные новости

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии.

Во встрече первого раунда спортсмен одержал победу над представителем Австралии Александаром Вукичем со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 3 час 6 минут.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем матча Ричардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC).

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Александар Вукич (Канада) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.