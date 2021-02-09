Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии.

Во встрече первого раунда спортсмен одержал победу над представителем Австралии Александаром Вукичем со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность матча составила 3 час 6 минут.

В следующем круге Хачанов встретится с победителем матча Ричардас Беранкис (Литва) — Сумит Нагал (Индия, WC).

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Теннис. Australian Open. 1-й круг

Карен Хачанов (Россия) — Александар Вукич (Канада) — 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4