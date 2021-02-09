Надаль вышел во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Во встрече первого раунда вторая ракетка мира одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере со счетом 6:3, 6:4, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты.

В следующем круге Надаль встретится с победителем матча Майкл Ммо (США) — Виктор Троицки (Сербия).

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля. Общий призовой фонд турнира составит $55,2 млн.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на Открытом чемпионате Австралии.

Теннис. Australian Open. 1-й круг

Рафаэль Надаль (Испания) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4, 6:1.