Вратарь «Айлендерс» Варламов признан второй звездой дня в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:) российский вратарь отразил 30 бросков и в третий раз в сезоне оформил шатаут.

Первыми звездами признаны форварды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Во встрече с «Оттавой Сенаторз» (3:1) немецкий игрок набрал 2 (1+1) очка, а канадец отметился результативной передачей. Звездный дуэт «нефтянников» набрал очки в десятом матче кряду.

Третьим стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс. В его активе гол в игре с «Ванкувер Кэнакс» (3:1). Нападающий продлил голевую серию до восьми матчей.

Ранее сообщалось, что Варламов установил уникальное достижение «Айлендерс».