«Спартак» через суд намерен взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей

Московский «Спартак» намерен взыскать с «Тамбова» 2,6 млн рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» поступил в арбитражный суд 8 февраля. Основания требований пока не сообщаются.

Прежде ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала заявление о признании клуба банкротом. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее сообщалось, что суд оставил без движения заявление о банкротстве «Тамбова».