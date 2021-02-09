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Спортивные новости

Кубок Первого канала по фигурному катанию будет проводиться регулярно

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Руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова заявила, что командный турнир по фигурному катанию будет проводиться регулярно.

По итогам соревнований команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» победила коллектив двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Время первых» — 2634,95-2606,21. Турнир прошел с 5 по 7 февраля в Москве на арене «Мегаспорт».

«Кубок Первого канала задумывался не как разовое мероприятие, а как формат, который хотелось бы развивать в будущем, причем достаточно разнообразно. Нам кажется, что мы сделали правильный шаг в нужном направлении, теперь работаем дальше», — цитирует Черносвитову ТАСС.

Руководитель дирекции отметила, что сложность с организацией турнира связана с календарем международных соревнований в сезоне-2021/22, однако Первый канал надеется найти с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) комфортное решение для спортсменов.

Ранее ФФККР ответила на критику Медведевой.

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