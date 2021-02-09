Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Клубный чемпионат мира
Аль-Ахли Бавария
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедКристал Пэлас
2:0
закончен
Испания / Примера
Атлетико МСельта
2:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
0:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
3:1
закончен
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
1:3
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
1:4
закончен
Сент-Луис БлюзАризона Койотс
3:4 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
Химки Локомотив-Кубань
90:92
закончен
Кубок Англии
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
22:30
Кубок Италии
ЮвентусИнтер М
22:45
Испания / Примера
Реал МадридХетафе
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
АвангардДинамо Р
19:00
ЙокеритСеверсталь
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
02:00
Флорида ПантерзДетройт Ред Уингз
03:00
Оттава СенаторзЭдмонтон Ойлерз
03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
перенесен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
04:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
04:30
Колорадо ЭвеланшАризона Койотс
перенесен
Вегас Голден НайтсАнахайм Дакс
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
06:00
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
06:00
Единая лига ВТБ
Парма Калев
17:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк РейнджерсБостон Брюинз
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
03:30
Единая лига ВТБ
Енисей ЦСКА
15:30
УНИКС Зенит
18:45
Развернуть

Спортивные новости

Жулин рассказал о причинах развода с Навкой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Двукратный призер Игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал о причинах развода с чемпионкой Олимпиады Татьяной Навкой.

Бывший фигурист заявил, что разрыву отношений «поспособствовали» шоу «Ледниковый период» и переезд из США в Россию.

«В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах.

А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже все — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Экс-спортсмен признался, что тяжело переживал развод.

«На тот момент я тоже был не один, а переживал все равно тяжело, но основная причина, думаю, была в том, что все-таки был шестилетний ребенок. Вот это самая основная тяжесть была этого момента», — сказал бывший фигурист.

Жулин и Навка поженились в 2000 году. В тот же год у пары родилась дочь Александра. Семья проживала в Нью-Джерси и Нью-Йорке, а в 2007 году они переехали в Москву. Жулин и Навка развелись в 2010-м.

Ранее сообщалось, что двукратный пришел Олимпийских игр в третий раз стал отцом.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.