Жулин рассказал о причинах развода с Навкой

Двукратный призер Игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал о причинах развода с чемпионкой Олимпиады Татьяной Навкой.

Бывший фигурист заявил, что разрыву отношений «поспособствовали» шоу «Ледниковый период» и переезд из США в Россию.

«В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах.

А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже все — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Экс-спортсмен признался, что тяжело переживал развод.

«На тот момент я тоже был не один, а переживал все равно тяжело, но основная причина, думаю, была в том, что все-таки был шестилетний ребенок. Вот это самая основная тяжесть была этого момента», — сказал бывший фигурист.

Жулин и Навка поженились в 2000 году. В тот же год у пары родилась дочь Александра. Семья проживала в Нью-Джерси и Нью-Йорке, а в 2007 году они переехали в Москву. Жулин и Навка развелись в 2010-м.

Ранее сообщалось, что двукратный пришел Олимпийских игр в третий раз стал отцом.